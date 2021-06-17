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Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada

Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada
Başakşehir'de sopalı yumruklu kavga kamerada

Başakşehir’de çıkan kavgada iki grup birbirlerine sopalarla saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de sopalı yumruklu kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gece Başakşehir Bayramtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Taraflar birbirlerini darp ederken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Bu sırada çalışır vaziyette olan bir motosiklet de yere devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra taraflar ayrılırken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batuhan Toprak

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