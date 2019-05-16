Başakşehir'deki cesedin çocuğa ait olmadığı belirlendi

Başakşehir Altınşehir Deresi'nde işçilerin kanal temizliği yaptığı sırada bir ceset olduğunu görerek durumu polise bildirmiş, yapılan ilk incelemelerde de bir çocuğa ait olduğu düşünülen cesedin uzun süredir orada olduğu belirlenmişti. İncelemelerin ardından dereden itfaiye yardımıyla çıkartılan ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından cesedin çocuğa ait olmadığı ve üzerinde 15 gündür haber alınmayan H.T. (57) isimli bir kişiye ait kimliğin olduğu belirlendi. Şahsın kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.