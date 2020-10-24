Başakşehir'den bu sezon ilk kez iki galibiyet

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, evinde Antalyaspor 5-1 yendi. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olmuş, sahasında Göztepe ile de 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi, ilk galibiyetini elde etmişti. Bu akşam oynanan Antalyaspor maçını da kazanan turuncu-lacivertli takım, 2020-2021 sezonunda ilk defa iki hafta üst üste 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu