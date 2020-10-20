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Başakşehir'in Avrupa'daki sponsoru Türk Hava Yolları

Başakşehir'in Avrupa'daki sponsoru Türk Hava Yolları
Başakşehir'in Avrupa'daki sponsoru Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), Başakşehir’in 2020-2021 sezonunda Avrupa arenasında çıkacağı maçlarda forma sponsoru oldu.

Türk Hava Yolları ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa arenasında oynayacağı müsabakalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile sahaya çıkacak.
2020-2021 sezonunda Paris Saint-Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele edecek olan Başakşehir, Avrupa'da THY logosunu formasının göğüs kısmında bir yıl boyunca taşıyacak.

Alman temsilci RB Leipzig ile bugün saat TSİ 22.00'de Red Bull Arena'daki müsabakadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan turuncu-lacivertli ekip, seyahatlerini de bayrak taşıyıcı havayolu ile gerçekleştirecek.

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