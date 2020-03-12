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Başakşehir'in evindeki 5. galibiyeti

Başakşehir'in evindeki 5. galibiyeti
Başakşehir'in evindeki 5. galibiyeti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fatih Terim Stadyumu’nda Kopenhag’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, Avrupa sahnesinde evindeki 5. galibiyeti elde etti.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında ağırladığı Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başardı. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Avrupa'da oynadığı 15. iç saha maçında 5. galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, evindeki 14 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Turuncu-lacivertli takım, sahasındaki müsabakalarda 15 gol atarken, kalesinde de 14 gol gördü. Başakşehir, Avrupa'da Fatih Terim Stadı'ndaki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

Uygar Aydın


 

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