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Başbakan May'in Brexit planı Haziran'da yeniden oylanacak

Başbakan May'in Brexit planı Haziran'da yeniden oylanacak
Başbakan May'in Brexit planı Haziran'da yeniden oylanacak

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere AB’den çıkacaksa meclis tatile girmeden Brexit oylamasının yapılmasının zorunlu olacağı belirtildi. Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasının 3 Haziran'da oylanacağı açıklandı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May'in planının reddedilmesi halinde İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması veya Brexit tarihinin daha fazla uzatılmasına imkan vermediği için AB'den ayrılma maddesi olan 50. maddenin değiştirilmesi için harekete geçileceği kaydedildi. Başbakanlık sözcüsü, “May, hükümetin konuşmaları sonuçlandırmak ve AB'den ayrılma kararını sonuca ulaştırmakta kararlı olduğunu vurguladı” dedi.

Brexit Bakanı Stephen Barclay, anlaşmanın meclisten geçmemesi durumunda May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasının geçersiz sayılacağını belirtti.

İşçi Partisi sözcüsü ise Muhafazakar Parti'li May'in kendi partisindeki milletvekilleri ve bakanlar tarafından görevi bırakmasının istendiğine vurgu yaparak, bu durumda hükümetin taahhütlerine inanma konusunda tereddütler yaşadıklarını söyledi. İşçi Partisi kaynakları, partinin tamamının destekleyeceği bir anlaşma olmadan anlaşmayı onaylamayacaklarını söyledi.

 

 

 

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