Başhekim Op. Dr. Surel: 'Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz'

Tam kapanma ve sonrasındaki kademeli normalleşme ile birlikte Covid-19 şikayetiyle hastaneye başvuran kişi sayısının oldukça düştüğünü vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastane özelindeki son durumu İHA muhabirine değerlendirdi.

Yüzölçümü itibarıyla Avrupa ve dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nin sadece Ankara değil, çevre illere de hizmet verdiğini, bu kapsamda lokomotif olarak adlandırılabileceklerini söyleyen Başhekim Surel, “Sağlık şehri diyoruz biz buraya. Kampüse girdiğiniz andan itibaren 7 tane müstakil hastane, 9 tane de hastane binası var.

Hedefimiz ve Sağlık Bakanımızın bize verdiği talimat da şuydu, ‘bu kampüse sağlık problemi ile Türk veya yabancı biri girdiği zaman, kampüs dışına çıkmadan tüm sağlık problemlerini çözebilsin' demişlerdi. Elhamdülillah bunu sağlayabiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor.

Pandemi kimsenin beklediği bir şey değildi. En son yüz sene evvel İspanyol Gribi'nde yaşanan bu denli büyük pandemiyi yaşamak bir de bize nasip oldu. Şükürler olsun ülkemizin bu pandemi döneminde verdiği başarılı imtihanda Ankara Şehir Hastanemiz bölgesinde takdire şayan bir gayret gösterdi ve bu gayret sayesinde olumlu neticeler aldık şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

“Dünya ortalamalarının çok üzerinde bir başarıyla hastalarımızı tedavi etmiş olmak bizleri çok mutlu etti”

Ankara Şehir Hastanesi konumu ve kapasitesi itibariyle Covid-19 pandemisinin başından bu yana lokomotif görevi görürken, bu kapsamda hastalara hizmet vermekten çok mutlu olduklarını belirten Başhekim Surel, “Ankara'daki sağlık kapasitesinin büyük bir kısmını bünyesinde bulunduran Ankara Şehir Hastanesi tabii ki lokomotif olacak ve hizmetin yekününü verecek. Ama şükürler olsun ülke genelinde ve uluslararası arenada yapılan hizmetlerde görüldü ki, buradaki sağlanan kapasite ve verilen hizmetle dünya ortalamalarının çok üzerinde bir başarıyla hastalarımızı tedavi etmiş olmak bizleri çok mutlu etti.

Literatüre bu anlamda çok fazla katkı vermiş olmak, hocalarımızın tespit ettiği çözümleri hastalarımıza uygulayarak onlara daha fazla katkı vermiş olmak ve bunları dünya literatürü ile paylaşmak tabi ki bizleri daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz”

Birinci dalganın 3'üncü piki olarak adlandırılan dönem sonrasında gerçekleştirilen tam kapanma ve sonrasındaki kademeli normalleşme adımları ile birlikte bariz bir şekilde hastaneye Covid-19 şikayeti ile başvurunun azaldığına dikkat çeken Surel, “Kapanma ile beraber tedrici bir düşüşümüz başladı.

Toplumsal hareketlilik düşünce otomatik olarak bulaş da azalıyor. Bu bulaş da azalması da bize vaka sayılarında düşüş olarak direk yansıyor. Önce polikliniğimiz düşünüyor. Daha sonra servise yatırdığımız hasta sayısı, en son da yoğun bakıma da etki ediyor bu. Şu anda kapanmadan önceki rakamın yüzde 20'lerinde bile değiliz. Biz Ankara Şehir Hastanesi olarak Ankara çevresinden de birçok hastayı kabul eden bir kurum olmamıza rağmen şükürler olsun ki çok az sayıda hastamız var” şeklinde konuştu.

“Her zaman Covid hastamızın çok üstünde Covid dışı hastamız vardı kampüste”

Covid-19 pandemisi döneminde de normal hastalara öncelik vermeyi hiç bırakmadıklarının altını çizen Surel, “Her zaman Covid hastamızın çok üstünde Covid dışı hastamız vardı kampüste. Bu kampüsümüzün bize hazırladığı yüksek imkanlar aynı kampüs içerisinde Covid hastalarına en yüksek standartlı tedavileri verirken, Covid olmayan doğum yapacak annelere, kanser ameliyatları olması gereken hastalarımıza, kemoterapi alacak hastalarımıza, bebeklerimize, hepsine onlarda bir eksiklik oluşturmadan aynı anda hizmet verme imkanı sağladı. Şu anda da Covid azalınca boşa çıkan yataklarımızı Covid dışı hizmetler için organize ediyoruz.

İki kulemizi bir ara pandemi için ayırmıştık. Şu anda o kulelerimiz büyük ölçüde normale döndü. Sadece üstlerinde bir iki katı böyle hastalarımız için ayırdık. Onun haricinde tamamen normal hizmete döndük. Şu anda 16-17 bin günlük poliklinik hizmetimiz var. Akşam belli olur ama muhtemelen bugün 17 binin de üzerinde bir poliklinikrakamı var gibi. Yani pandemi öncesi değerlere biz poliklinik olarak döndük” açıklamasında bulundu.

Utku Şimşek - Erdinç Türkcan