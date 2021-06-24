Basın Ekspres Yolu'nda motosiklet ile araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile 34 ZB 4423 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu