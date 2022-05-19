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Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 18 Mayıs 2022 tarihinde Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 830 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 90 adet tabanca mermisi ve bir miktar örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Harun Aksu
 

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