Başkan Atabay'a saldırı anı ortaya çıktı

14 Haziran Pazartesi akşamı avukatıyla birlikte yemek yerken, 5 kişinin saldırına uğrayan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırganların Atabay'ın burnunu kıran ani dirsek darbesinin ardından başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine sopalarla vurarak Atabay'ı darp ettikleri görüldü. Olay anında araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, kaçak otelin sahibinin kardeşi M. O. yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

Yayınlanan saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiğison nokta burası. Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz.

Kamuoyu hiçbir şekilde akıllarıyla oynanmasına izin vermedi, vermeyecek. Biz de devletimizin ve milletimizin bize verdiği kamu görevini yasalara uygun olarak yapmaya devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz. Onlar tek, biz Didim'iz” dedi.

Hüseyin Çalışkan

