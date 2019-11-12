Başkan Bahadır, çocuklarla oyun oynadı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında sürdürülen “Benimle Oynar mısın? etkinliğine Bahçelievler Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği destek vererek anlamlı bir projeye imza attı.

Bahçelievler Yenibosna Spor Parkı'nda çocuklarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklarla yemek yeyip oyunlar oynadı. Başkan Bahadır, yakından ilgilendiği çocuklarla oyun oynadı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da destek verdiği projede 160 çocuk geleneksel oyunlar oynadı. Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen projeye 30 öğretmen katıldı. El-kol-göz koordinasyonunu gerektiren dikkat artırıcı ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik planlanan oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlendi.

“Çocuklara kendilerine değer vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz”

Projenin öneminden bahseden Başkan Bahadır, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü ama o hafta okullar tatil olduğu için bu haftaya alalım dedik. 160 tane çocuğumuz geldi. Onlarla beraber oyun oynadık, masal dinledik, beraber yemek yedik onlarla beraberiz. Burada biz çocuklara şunu hatırlatmak istiyoruz. Kendilerine değer vermelerini fakat bugün gelen çocuklarımızın çoğu öksüz yetim çocuklardır. İlçe Milli Eğitim ile beraber getirdik. Onların daha mutlu olmasını istiyoruz. Gelecek hatıralarında bir güzel hatıra kalmasını istiyoruz. Bu projenin güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

