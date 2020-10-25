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Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor

Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor
Başkan Böcek'in durumu ciddiyetini koruyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, bulguların stabil olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadeleri kullanıldı.

48 gündür yoğun bakımda
CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 48 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

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