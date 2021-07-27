Başkan Çebi'den transfer açıklaması

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği, ilçede faaliyet gösteren bir mekanda çok sayıda taraftarın katılımıyla şampiyonluk kutlaması yaptı. Siyah beyazlıların kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile kadın futbol takımın kazandığı kupanın sergilendiği akşamda taraftarlar 3 kupayla fotoğraf çektirdi, marşlar söyleyerek eğlendi. Sanatçı Pınar Seli Soydaş, söylediği şarkılarla organizasyona renk kattı.

Geceye katılan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, Çebi ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi , yaptığı açıklamada “Şampiyon olduğumuz için bu geceyi kutladığınızı biliyorum. İnşallah seneye de aynı niyetle burada toplanırız. Biz niyet ediyoruz.” dedi.

Taraftarlar, son günlerde adı siyah beyazlı kulüple anılan Alex Teixeira'nın transfer edilmesini isteyerek “Başkan bize Alex'i getir” tezahüratları yaptı. Başkan Çebi, taraftarların bu çağrısına verdiği esprili yanıtlarla taraftarı güldürdü. Başkan Çebi, şunları söyledi:

“Ben dışarıda gezerken, dolaşırken gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyor. Adam şöyle geliyor, ‘Alex'ten ne haber'. Ya diyorum ki ‘arkadaş bir nasılsın de, bir günaydın de'. Biz de Alex'ten aşağı değiliz, ayağımız var.

Belki biz de bir şey yaparız. Neyse hepsi şaka bunların. Transferler, gizli yapılır. Transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kesinlikle kulübümüze ve o işe zarar verir. Onun için o konuda hoşgörü rica ediyorum. İkincisi covid var, sarılın, sarılın da biraz da uzak durun. Yani olabildiği kadar. Onu sizden rica ediyorum.

Sağlığınız önemli. Üçüncüsü bu şampiyonluklar bu başarılar, 2 kupa artı kadınlarımız. Kadınlarımızın aldığı kupa benim için çok kıymetli. Çünkü onlar bizim için değerli ve kıymetliler.”

Geceye katılan kadınlara ayrıca teşekkür eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Öncelikle buradaki hanımefendilere Beşiktaşlı oldukları için erkeklerden 10 kat daha teşekkür ediyorum. Şampiyonlukları birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor.

Ne hoca ne futbolcu, ne başkan ne yönetici. Ancak ve ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. 1-2 kişiyle hiçbir şey olmaz. Onun için burada o başarıda katkısı olan teknik kadromuza, Sergen hocamıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza, Ümraniye'de çalışanlarımıza, statta çalışanlarımıza buradan tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum, kendilerinin çok emekleri var.” dedi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

