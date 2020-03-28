Başkentray ve Marmaray dışındaki tren seferleri durduruldu

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Başkentray ve Marmaray dışındaki Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler'in geçici olarak işletilmeyeceği yer aldı.



Yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler geçici olarak işletilmeyecektir. Ankara'da Başkentray, İstanbul' da Marmaray seferleri devam edecek.



Ayrıca açıklamada, işletilmeyecek trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade edebilecekleri ve ya ileriki bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri de yer aldı.



Öte yandan, Abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin de iade edileceğinin vurgulandığı açıklamada, “İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye' çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.Muhammet Mücahit Dereli