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Başkent'te fabrika önünde gerginlik

Başkent'te fabrika önünde gerginlik
Başkent'te fabrika önünde gerginlik

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan'daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

Başkent'te fabrika önünde gerginlik - Tıkla İzle

Kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen ve sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alan firmanın Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Yaşanan gerginlik devam ediyor.

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