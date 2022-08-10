Başkent'te fabrika önünde gerginlik

Kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen ve sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alan firmanın Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Yaşanan gerginlik devam ediyor.

Evren Doğru - Sadettin Aliusta- Gökşen Efe

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