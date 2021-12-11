Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kahramankazan karayolunun 16'nci kilometresinde meydana geldi. 26 PU 096 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ö. (59), karşı yola geçmek için manevra yaptığı esnada, karşı yoldan gelen Mustafa T.'nin (44) kontrolündeki 06 CBK 256 plakalı Citroen marka araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Yusuf Ö. ve aracında bulunan Sultan Ö. (56), Burcu S. (28), Nezahat C. (40), Nevzat Ö. (37) ve diğer araçta bulunan Abdullah K. (37) hayatını kaybetti. Sürücü Mahmut B. ile yolculardan Mahmut P. (44) ve Mustafa T. (44) ise kazadan yaralı olarak kurtarılabildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek - Sadettin Aliusta

