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Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı

Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı

Ankara'da 9-15 Mayıs tarihleri arasında sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 9 milyon 450 bini dolu olmak üzere toplam 20 milyon 796 bin makaron, 8 bin 606 adet tıbbi ilaç, 2 bin 730 paket kaçak sigara, bin litre sahte alkollü içki, 479 adet elektronik/muhtelif eşya, 220 kilogram tütün, 180 adet sahte bandrol, 18 adet cep telefonu, 3 adet tarihi eser, bir adet sigara sarma makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

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