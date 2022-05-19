Başkent'te kaçakçılık operasyonları: 31 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 9 milyon 450 bini dolu olmak üzere toplam 20 milyon 796 bin makaron, 8 bin 606 adet tıbbi ilaç, 2 bin 730 paket kaçak sigara, bin litre sahte alkollü içki, 479 adet elektronik/muhtelif eşya, 220 kilogram tütün, 180 adet sahte bandrol, 18 adet cep telefonu, 3 adet tarihi eser, bir adet sigara sarma makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek



İLGİLİ HABER İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

İLGİLİ HABER Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu