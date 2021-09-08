Başkent'te kaza yaptıktan sonra arkadan gelen araçları uyaran vatandaşa 2 otomobil çarptı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Törekent Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Henüz kimliğini belirlenmeyen 06 AC 331 plakalı otomobil sürücüsü Yenikent yönüne giden alt geçit çıkışında 06 HLB 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. 06 AC 331 plakalı otomobil sürücüsü, aracından inerek diğer sürücülere uyarılarda bulunmaya başladı. Bu sırada, arkadan gelen bir hafif ticari araç, yolun sol şeridinde işaret yapan kişiye çarptı. Uyarılarda bulunan vatandaş çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafına savruldu. O esnada Yenikent'ten Ankara yönüne giden başka bir otomobil de savrulan sürücüye çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi kazazedenin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökşen Efe



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