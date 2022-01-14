Başkent'te suç makinesi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı infaz kısım ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Y.Y.'nin bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Şahsın birçok farklı şehirde dolandırıcılık suçuna karıştığı ve vatandaşları mağdur ettiği, yapılan sorgusunda 84 ayrı suçtan arandığı belirlendi. 185 yıl hapis cezası da olduğu anlaşılan şahıs cezaevine teslim edildi.



Mehmet Kalay

