Başkent'te zehir tacirlerine şafak baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde önceden belirlenen 14 adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kapısı kırılarak girilen bir evde şüpheli uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Baskın yapılan adreslerin birinde bulunan şüpheli ise, yalan beyanda bulundu. Şüpheli, evde eşiyle çekilmiş fotoğrafından yapılan kimlik tespiti sonucunda yakayı ele verdi. Şüphelilerin üzerlerinde ve mekanlarda yapılan aramalarda 98 adet Lyrica, 25 adet Regapen, 168 gram metamfetamin, 4220 gram esrar, 2 adet tabanca, 2 adet şarjörü ve 59 adet mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 78 adet fişek ele geçirildi.

Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay

