Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 67 - Gaziantep Basketbol: 66

Salon: Enka Spor
Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Kaan Büyükçil
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray 15 , Boran Güler 4, ,Yiğitcan Turna 3, Ege Arar, Hakan Yapar, Thomas Wimbush 13, Stephen Zack 9, Ian Hummer 15 , Dorukhan Engindeniz 8
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Gaziantep Basketbol: Brynton Jevon Lemar 8 ,Rashard Daequan Kelly 11, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Aydın Haciyeva 4, Trevis Jemar Simpson 13, Marko Tomas 6, Metehan Akyel 6, Can Uğur Söğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 4
Başantrenör: Nenad Markovic
1. Periyot: 21-14 (Aliağa lehine)
Devre: 40-32 (Aliağa lehine)
3. Periyot: 54-61 (Gaziantep Basketbol lehine)
İsmail Hakkı Ergün