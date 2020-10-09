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Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Afyon Belediyesi ile Tofaş arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 11 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Afyon Belediyesi, Tofaş'ı ağırlayacak. Bu hafta derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe evinde ligin yeni ekiplerinden Fethiye Belediye ile mücadele edecek. Anadolu Efes ise OGM Ormanspor ile deplasmanda oynayacak. Hafta Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom maçı ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

10 Ekim Cumartesi
13.00 Afyon Belediyesi - Tofaş
15.15 Galatasaray - Beşiktaş
17.30 Pınar Karşıyaka - Petkim Spor
20.00 Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka

11 Ekim Pazar
13.00 Fenerbahçe Beko - Fethiye Belediye
15.15 OGM Ormanspor - Anadolu Efes
17.30 Bursaspor - Gaziantep Basketbol
20.00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom

Oğuzhan Ort

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