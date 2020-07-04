Bataklık Operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık" operasyonu 30 Haziran Salı günü, 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 93 şüpheliden 74 şahıs gözaltına alınmıştı. Yakalanan 7 şahsın yasal işlemleri yakalandıkları illerde yapıldıktan sonra şahıslar salınmıştı. Aralarında örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 67 şahsın gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Türkiye genelinde, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Mersin, Antalya, Van, Kırşehir, Aydın, Kilis ve Bursa illerinde yapılan operasyon sonucunda şüphelilere ait 85 ikamet, 25 işyeri olmak üzere toplam 110 ayrı adreste ve şüphelilere ait farklı banka şubelerinde kiralandığı tespit edilen 7 adet kiralık kasada yer alan suç unsurları tespit edilip el konuldu. Operasyon kapsamında 11 ilde şu ana kadar yaklaşık 30 milyon 340 bin TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca 653 adet tapu, 41 adet tabanca, 50 adet bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve sim kartı, para sayma makineleri, çelik yelek ve 21 adet lüks otomobile de el konuldu. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yunus Emre Kartal - Nurullah Geylani

