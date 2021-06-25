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'Bataklık' operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı

'Bataklık' operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı
'Bataklık' operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan kamuoyunda "BATAKLIK" operasyonunda toplam 73 şüpheli hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan kamuoyunda "BATAKLIK" operasyonu olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin yapılan soruşturma sonucunda 2 şüphelisi kurucu ve örgüt lideri, 5 şüphelisi örgüt yöneticisi, 53 şüphelisi örgüt üyesi, 13 şüphelisi örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda, toplam 73 şüpheli hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine, öncül suçu TCK 188 maddesi olmak üzere TCK 220/2, 3 282/1 ve 4 maddeleri kapsamında cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmıştır.

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