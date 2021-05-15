İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü

Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü
Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah namazının ardından toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Gazze halkına destek mesajı gönderdi.

Batı Şeria'da sabah namazından sonra Gazze'ye destek yürüyüşü - Tıkla İzle

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde binlerce Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki Filistin direnişini desteklemek amacıyla sabah namazından sonra gösteri düzenledi.

Namazı Nasr Cami'de kılan Filistinliler, kentin farklı noktalarına doğru yürüyüşe geçti. İsrail karşıtı slogan atan göstericiler, Gazze halkına destek mesajı verdi.

Filistin Kızılayı, dün Batı Şeria ve Kudüs'teki olaylarda bin 757 sivilin yaralandığını duyurdu.

Muhammed Rabah

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.