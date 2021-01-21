İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Batman'da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı
Batman'da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı

Batman’ın Sason ilçesi 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat karda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerinin imdatlarına İl Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yetişti.

Batman’da 112 Acil personeli donmaktan son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

İLGİLİ HABER
Batmanda hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldıBatman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldular.

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekibi, önce 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulans sıkıştığı yoldan kurtardı.

112 Sağlık personeli ekibi mahsur kaldığı zor anlarını İhlas haber ajansı muhabirine anlattılar.

“Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk”

112 Sağlık personeli ekibi “Zorlu bir yolcuğumuz geçti. Nerden bakarsanız 7 saate yakın bir zaman içerinde zorlu bir bekleyişimiz oldu. İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla çığ bölgesinde kurtulduk. Hasta kurtarmaya giderken seyir halindeydik. Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk. Geri dönüş yapmak istedik bir çığ daha dönüş yoluna geldiği için devam edemedik. Yaklaşık metre yüksekliğinde barikat oluştu önümüze devam edemedik ve 112 ile Özel İdare ekipleri ile görüştükten sonra yolu açıp bizi kurtardılar” dedi.

Osman Arslan- Ekrem Aktaş
 

İLGİLİ HABER
Batmanda hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı Batman’da hasta kurtarmaya giden 112 ekibi karda mahsur kaldı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.