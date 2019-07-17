Batman'da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Edilen bilgiye göre, GAP Mahallesi'nde bulunan çay evinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması ile birlikte olay yerine zırhlı araçlar eşliğinde özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osman Arslan