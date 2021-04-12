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Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence

Antalya’da bir otelde korona virüs tedbirlerine ve artan vaka sayılarına rağmen parti yapıldı. Bayi toplantısı sonrası sosyal mesafesiz ve maskesiz onlarca kişinin müzik eşliğinde eğlendiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence - Tıkla İzle

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde eğlence partisi düzenlendi. Bir otelin disko kısmında düzenlendiği öğrenilen partide aralarında yabancı müşterilerin de bulunduğu kalabalık grup müzik eşliğinde eğlendi. Partide sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

Cep telefonu kameralarına yansıdı

O anlar ise cep telefonu eğlenceye katılanların cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın korona virüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.

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