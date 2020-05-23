Bayramda beslenme düzeninizi koruyun

Bayrama güzel bir kahvaltı ile başlanılması gerektiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi diyetisyeni Gültaç Dayı, yapılacak kahvaltıda hamur işleri ve ağır yiyeceklerin olmaması gerektiğini belirtti. Ağır yiyeceklerin yerine yumurta, peynir çeşitleri, menemen, omlet, domates - salatalık - yeşillik, zeytin, kuru meyve, fındık ve bademin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dayı, kahvaltıda ağır yiyeceklerin yerine hafif yiyeceklerin tercih edilmesi ile günün geri kalanının daha kolay geçirileceğini ifade etti.



“Günde 2 porsiyon meyve tüketimi alışkanlığınızı devam ettirin”

Aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini belirten Dayı, eğer tatlı tüketmek isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Bayramda günde en az 2 porsiyon meyve tüketmeye dikkat edilmesi gerektiğini de söyleyen diyetisyen Gültaç Dayı, meyve tüketiminin vücuda yeterli düzeyde karbonhidrat alınmasını sağladığından, tatlı isteğini azalttığını ifade etti.



“Bayram sofraları için yüksek hacimli, düşük kalorili besinler tercih edin”

Sebze, meyve gibi yüksek su, lif, düşük kalori içeriği olan yiyeceklerin ana yemeğin yanında servis edilecek en sağlıklı aperatifler olduğunu söyleyen Dayı, et tüketiminin arttığı bayramlarda kalori değerini düşürmek ve sindirime yardımcı olmak için mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Porsiyon kontrolünde en kolay yöntem hakkında bilgi veren Dayı, kişinin kendinin avuç içi kadar porsiyonlarda yemek hazırlamasının en doğru hesaplama yöntemi olduğunu ifade etti.



“Besinleri iyi çiğneyin

Tüketilen besinlerin iyi çiğnenerek küçük lokmalar haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Dayı, bu sayede yenilen yemeğin daha kolay sindirileceğini, uygulanan bu yöntemle kişilerin sindirim şikayeti yaşamayacağını ayni zamanda şişkinlik, hazımsızlığın da önüne geçilmiş olacağını ifade etti.

“Tansiyon hastaları ve yaşlı bireyler bitki çaylarını tercih etmeli”

Bayram boyunca çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması ile su içmenin ikinci plana atıldığını söyleyen Dayı, düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapılması gereken en önemli beslenme kuralının, günde 8 - 10 bardak su içmek olduğunu belirtti. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri gerektiğini de söyleyen Dayı, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten kaçınmaları gerektiğini kaydetti.



“Egzersiz için bayram büyük fırsat”

Zamansızlıktan şikayetçi olan kişilere bayram tatilinin yürüyüş yapmak için bir fırsat olduğunu da söyleyen Dayı, gün içinde yapılacak 30 - 45 dakikalık tempolu yürüyüşlerin hem Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracağını hem de bayramda yenilen yemekleri sindirmeye yardımcı olacağını ifade etti.



Diyetisyen Gültaç Dayı'dan bayrama özel beslenme ipuçları şu şeklide;

“10 adet yaprak sarma yerseniz beslenmenizden 2 dilim ekmek azaltın. 1 dilim börek için beslenmenizden 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir azaltın. 1 dilim baklavanın; 1 öğün kadar kalori içerebileceğini unutmayın.”

