Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

5-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden 22 bin 463 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü sürüyor.

Suriyeliler dönüş için Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Suriye tarafında işlemleri yapılanlar, randevu günü Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor.

Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Bugün itibariyle bin 200 Suriyeli, Türkiye'ye dönüş yaptı. Ramazan Bayramı için gidenlerin Kurban Bayramı için gidenlerin ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar dönüş yapabileceği bildirildi.

Mehmet Ali Dağ

