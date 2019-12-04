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BBP Genel Başkanı Destici: 'Asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını teklif ediyoruz'

BBP Genel Başkanı Destici: 'Asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını teklif ediyoruz'
BBP Genel Başkanı Destici: 'Asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını teklif ediyoruz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, cezalarda indirime yönelik, “Kişinin kişiye, ferdin ferde, kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı. Devlet buralarda bir af yetkisi ya da ceza indirimi yetkisi kullanmamalı. Devlet, kendisine karşı işlenen suçlarda bunu yapabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda bu olmaz” dedi.

Termik santrallerle ilgili maddenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Destici, “Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bu veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini doğru bulmuyoruz. Termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Gerekli tedbirler alınana kadar bu tesislerin çalışmasının durdurulması gerekir” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı yaptığını hatırlatan Destici, “2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk

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