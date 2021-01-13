BBP Genel Başkanı Destici: "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Destici, Türkiye'nin siyasette her zaman demokratik bir tavır ortaya koyduğunu fakat zamanı geldiğinde de hukukun gereğini yapacağını belirtti. Destici, "Kim terörle arasına mesafe koymuyorsa gereği yapılır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oyuyla seçildiğini ve seçilmiş bir lideri eleştirirken saygı ve üsluba herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Cumhurbaşkanımız anayasamıza göre yürütme erkinin başıdır ve siyasetin de en önemli aktörlerindendir. Yapılan her eleştirinin hukuka ve siyasi nezakete, siyasi ahlaka, edebe uygun olmasını bekleriz. Üslup siyasetteki kalitenin en önemli göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu ve benzer söylem kullananlara çağrımız, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanını eleştirebilirler ama eleştiri yaparken de siyasi nezaket kurallarını asla bir kenara bırakamazlar'' ifadelerini kullandı.

"Sıram geldiğinde ben de aşımı olacağım''

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda tüm önerilerin dikkate alınmasını ve herkesin sırası geldiğinde aşı olması gerektiğini ifade eden Destici, "Aşı pandeminin atlatılmasında ve bu sürecin geçirilmesinde en önemli hadisedir. Bütün çabalar gösterdi ki aşı olmadan korona virüsle mücadeleyi kazanmak zor gözüküyor. Türkiye'ye gelen aşılar mutlaka denemelerden, incelemelerden ve testlerden geçtikten sonra genele uygulanmaya başlanacak. Ben de şahsım adına tavsiye ediyorum ve sıram geldiğinde aşımı yaptıracağım'' dedi.



Engin Yağcı

