Bebek sahilinde şaşırtan görüntüler yaşandı, turistler telefonlarına sarıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu bağlamda sahilleri, meydanları ve parkları denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Bugün Beşiktaş Bebek sahilinde önceki haftalarda yapılan denetimlerden farklı bir görüntü vardı. Yaya olarak devriye gezen ekiplerin yanı sıra atlı polisler de Bebek sahili boyunca gezerek kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Atlı polislere Yunus Motosiklet Timi polisleri de eşlik etti.

Atları gören turistler telefonlarına sarıldı

Sahilde kısıtlamadan muaf olan turistlerin haricinde kimse olmadığı görüldü. Sahilde dolaşan atlı polisleri gören turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı polislerin Bebek sahilindeki denetimi havadan da görüntülendi.

Yunus Emre Şeker - Veysel Ensar Gökcegözog