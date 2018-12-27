BEDAŞ tarafından kurulan ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı' törenle açıldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından Bayrampaşa'da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın açılış töreni gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, AB standartlarında kurulan laboratuvarda öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak. Açılışta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, MEB Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, MEB Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Belma Güngör, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Okul Müdürü Deniz Mutlu Güler ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım sektörünün temsilcileri olarak bu projeden aslında ülkemizin en büyük ihtiyacı olan yetişmiş nitelikli ara eleman ihtiyacımızı karşılamak için yola çıktıklarını belirterek, “Aynı zamanda meslek liselerindeki öğrencilerimizi de iş hayatına hazırlamak için yola çıktık. Oradaki iş imkanlarını, sektördeki iş imkanlarını çocuklarımıza zamanında ve teknik eğitim olarak üst kalitede anlatmak için bu laboratuvar ortamlarını hazırladık. Bütün beklentimiz aslında ülkemizin ihtiyacı olan bu ara eleman tedariğinin de sürecini hızlandırmak ve kaliteyi arttırmak. Bu anlamda projenin çok başarılı olmasını hem bekliyoruz, hem istiyoruz, hem de heyecanla takip ediyoruz” dedi.

"Meslek ve teknik liselerdeki kapasiteyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz"

Aslında şu anda Türkiye olarak en çok ihtiyaçları olan konunun yaptıkları işe heyecan ve merak katmak olduğunu söyleyen Yiğit, “Yerli ve milli bir politikanın güdüldüğü ve özellikle güdülmesi gerektiği bu dönemlerde, bunun öneminin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Buradaki başarıyı yaygınlaştırmak ve arttırmak, özellikle meslek ve teknik liselerdeki kapasiteyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da mesleki eğitimin gerçekten en önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, “Mesleki eğitimimizi güncel tutup, sanayimizin ihtiyaçlarıyla paralel bir şekilde yürüttüğümüzde, birçok sorunumuzu daha hızlı çözeceğiz. Bu alanda ilklerden birisi burada gerçekleştiriyoruz. Başka çalışmalarıda var. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Açılan bu bölümün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat Aksoy - Uğur Çetin