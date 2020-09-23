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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko gizli törenle yemin etti

Belarus’ta hükümet karşıtı eylemler başlatan seçimlerde Devlet Başkanlığını kazanan Alexander Lukaşenko, devam eden gösterilere rağmen gizli törenle yemin ederek göreve başladı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerini Alexander Lukaşenko'nun kazanmasının ardından ülke genelinde eylemler başlamıştı. Kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolara rağmen, Devlet Başkanı Lukaşenko'nun gizli bir törenle yemin ederek göreve başladığı bildirildi. Yemin töreninin gelen vekiller, devlet kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda katılımcı ile Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Yemin töreni öncesinde herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştı.

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