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Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede

Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede
Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukakeşnko karşıtı protestolar bugün de devam etti. Göstericiler ile polis arasından şiddetli çatışmalar yaşandı.

Belarus'ta protestocular ile polis arasında arbede - Tıkla İzle

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Uzun bir aradan sonra bugün en yoğun katılımlı gösteriler düzenlendi. Sabah saatlerinde başkent Minsk sokaklarında toplanan binlerce gösterici yürüyüş yapmak istedi. Polis, yürüyüş yapmak isteyen göstericileri engelleyince tansiyon yükseldi. Göstericiler, polise taş ve sopalar ile saldırırken, polis ise göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belarus İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 2'si Polonyalı gazeteci olmak üzere 65'ten fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Lukaşenko'nun seçimlerdeki rakibi Svetlana Tikhanovskaya güvenlik gerekçesiyle sığındığı Litvanya'dan, Devlet Başkanı Lukaşenko'ya 25 Ekim tarihine kadar görevi bırakması çağrısında bulundu. Tikhanovskaya, Lukaşenko'nun görevi bırakmaması durumunda protestoların şiddetinin artacağını ve ülkede genel grev ilan edileceği tehdidinde bulundu.

Erhan Altıparmak

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