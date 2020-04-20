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Belediye 81 bin maskeyi teslim etti

Belediye 81 bin maskeyi teslim etti
Belediye 81 bin maskeyi teslim etti

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde üretilen 81 bin 850 adet maske teslim edildi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde maske üretimine devam ettiklerini ifade ederek, “Üretilen maskelerin dağıtımı sürüyor. Belediye hizmet binası girişi ve Belediye çalışanları 18 bin adet, Özel ve kamu bankaları 3 bin 600 adet, Resmi kurumlara 5 bin adet, muhtarlara 20 bin 250 adet, pazar yerlerine 9 bin adet Esnaf odalarına 12 bin adet, Sağlık Ocaklarına 3 bin adet, özel halk otobüsleri 3 bin 500 adet, ilçe belediyelerine bin 500 adet, siyasi partilerin il başkanlıklarına bin adet ile Ticaret ve Sanayi Odasına 5 bin adet maskeyi teslim ettik” dedi.

Mehmet Ali Dağ

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