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Belediye başkanının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Belediye başkanının katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Belediye başkanının katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya’nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’yu bıçaklayarak ölümüne sebep olan katil zanlısı Abdurrahman K. ile soruşturmada gözaltına alınan babası, amcası ve sosyal medya üzerinden Başkan Öztoklu’ya tehdit paylaşımında bulunan iki şahıs Akşehir ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, dün gece saat 01.30 sıralarında ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem Doğanhisar Belediye Başkanı Abdullah K.'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılan Öztoklu, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı olan katil zanlısı Abdurrahman K.'nin babası eski belediye başkanı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. de gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte sosyal medya hesapları üzerinden vefat eden Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya tehdit paylaşımında bulunan İ.K. (44) ve N.Y. (20) isimli şahıslar da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir ilçesine götürüldü. Burada emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan katil zanlısı Abdurrahman K., babası, amcası ve diğer iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Akşehir Adliyesine sevk edildi.  

Cemal Filiz

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