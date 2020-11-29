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Belediyedeki silahlı saldırı kamerada

Belediyedeki silahlı saldırı kamerada
Belediyedeki silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Belediyedeki silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, önceki Cuma günü Siverek Belediyesi binasında meydana geldi. Binanın 2'nci katına çıkan kişiler ile hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, tabancayla Yıldızoğulları'nı vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Selçuk Yıldızoğulları, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vurulma anı kamerada

Hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğuları'nın vurulma anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde oturan birkaç kişinin hukuk danışmanı Yıldızoğulları ile konuştuğu, kısa süre sonra kalkarak belediye başkanının odasına yöneldikleri gözlendi. Bu esnada hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın ise koltuğunda oturduğu, kısa sürede büyüyen olayda şahıslardan birinin Yıldızoğulları'na silahla ateş ederek yaraladığı, bir diğer kişinin ise yumruk atıp masadaki eşyaları fırlattığı gözlendi.

Saldırganları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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