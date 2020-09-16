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Belediyeden Başkan Böcek'in son durumuna ilişkin açıklama

Belediyeden Başkan Böcek'in son durumuna ilişkin açıklama
Belediyeden Başkan Böcek'in son durumuna ilişkin açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkındaki son bilgiyi paylaştı. Açıklamada, “Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir ” denildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda olan Başkan Böcek'in tedavisi devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından Başkan Muhittin Böcek'in son durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir ”

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