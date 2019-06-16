Belgeyle konuşan avantajlı olacak...

İki adayın canlı yayındaki performansının seçimin kazananını belirleyeceği yorumu yapılırken; programda giyimlerinden sergileyecekleri jest ve mimiklere kadar pek çok faktörün de önemli olduğu belirtiliyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, iki adayın ikna çalışmalarında 3 önemli başlığa dikkat çekti.

Seçmenin ilk olarak ekranda adayın fiziksel özelliklerine bakacaklarını belirten Türk, “Kişinin görüntüsü çok önemli. Yorgun değil sağlıklı görünmesi lazım. Giyim tarzı onu canlandıracak şekilde düzenlenmeli. Siyah ya da lacivert elbise, beyaz ya da lacivert gömlek ve kırmızı kravat olabilir” dedi.

İkinci konunun duygusal faktörler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türk, “Konuşma sırasında karşı tarafa kırıcı söz söyleyip söylemediklerine, nezaket ve görgü kurallarına uyup uymadıklarına dikkat etmeliler. Duygusallık iyi kullanılırsa çok büyük etkisi olur, kötü kullanılırsa her şeyi alt üst eder” diye konuştu.

Son olarak mantıksal sürecin önemli olduğunun altını çizen Türk şunları söyledi: “Orada en hazırlıklı olan, ne tür sorular sorulacağını daha önceden tahmin edip ona göre en uygun cevapları hazırlayan, konuştuklarında tutarlı olan, elinde söylediklerini ispatlayacak belgeleri olan avantajlı olacak. Bu nedenle iki aday da duygusal, fiziksel ve mantıksal özelliklerine çok dikkat ederek hareket edecek. Hangisi bu konuda daha başarılı ise ekranlarda izleyiciden alacağı puan yüksek olacak.”

Türkiye Gazetesi