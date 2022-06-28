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'Ben Almanya'dan akrabanızım' diyerek girdiği evdeki altınları çaldı

'Ben Almanya'dan akrabanızım' diyerek girdiği evdeki altınları çaldı
'Ben Almanya'dan akrabanızım' diyerek girdiği evdeki altınları çaldı

Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek girdikten sonra 20 bin lira değerinde altın çalan kadın hırsız tutuklandı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, G.A. isimli kadın, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine giderek kendisini Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evine giren Gülçin A., evde bir süre kaldıktan sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altınlarını çaldı. G.A.'nın evden ayrılmasından kısa süre sonra altınlarının çalındığını fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın, daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan G.A. olduğu tespit edildi. Evine yapılan operasyonla yakalanan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Faruk Çidem

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