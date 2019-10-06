Ben Riensta

Süper Ligin 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup olarak ligde galibiyet alamayan iki takımdan biri olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da işler yolunda gitmiyor.

Göztepe maçında alınan farklı mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulunan Sarı-Kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, “ Lige iyi başlamak isterdik ama olmadı. Sezona çok kötü başladık. Şanssızlıklar var. Kendimize bakmalıyız. Milli maç arasından sonra en yüksek puanları toplayıp iyi bir yerlere gelmek istiyoruz” diye konuştu.

Yüksel Yıkılmaz