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'Beni tanımadın mı?' diyerek yaşlıları dolandıran tırnakçı tutuklandı

'Beni tanımadın mı?' diyerek yaşlıları dolandıran tırnakçı tutuklandı
'Beni tanımadın mı?' diyerek yaşlıları dolandıran tırnakçı tutuklandı

10 ayrı suç dosyası bulunan yaşlıları “Beni tanımadın mı?” diyerek dolandırdığı iddia edilen tırnakçı Sezai A.(52), son işinde Amasya’da yakalanarak, tutuklandı.

İddiaya göre, ülke genelinde değişik illerde çok sayıda aynı şekilde olaylara karıştığı tespit edilen zanlı, "Beni tanımadın mı, bir ihtiyacın var mı, paran yoksa para vereyim" gibi cümlelerle mağdurların parasını el çabukluğu ile alarak dolandırdı.

Şüpheli Sezai A., son dolandırıcılık işinde Amasya'da bir kişiyi 2 bin 500 TL, Suluova ilçesinde bir başka kişiyi 5 bin 600 TL, tırnakçılık yoluyla dolandırdı. Yapılan ihbarları değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli, dolandırdığı mağdurla dolandığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferhat Tutak
 

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