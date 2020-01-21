Berat Albayrak: Özel bankalar vicdansız

Türkiye'nin geride bıraktığı yılda çok önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un pozitif büyüme ile geride bırakılacağını dile getirdi. Ekonomi basınının yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda 2019'u değerlendirip 2020'ye ilişkin beklenti ve projeksiyonlarını sunan Bakan Albayrak “Benzer iç ve dış kriz, şok, saldırı, atak... Ne dersek diyelim Türkiye 2001 ve 2009'a kıyasla hakikaten çok başarılı şekilde bertaraf etmiş oldu. 2019'u pozitif büyümeyle geride bırakmış olacağız. Bu yıl tek haneli enflasyon yılı olacak” ifadesini kullandı. Türkiye'nin kırılgan bir bölgede yaşadığını dile getiren Albayrak “Bize özgü stradtejilerle mali ve finansal politikalar geliştirip istikrarı sağlamak zorundayız” dedi. Söz konusu dönemde kamu bankalarının piyasayı regüle ettiğini, sorumluluk aldığını, aynı zamanda kâr da ettiğini dile getiren Albayrak, özel bankaların ise katılımcı olmadıklarını ifade ettiği konuşmasında “Özel bankalar iyi bir sınav vermedi. 2020'de daha senkronize hareket etmeliler. Yüksek plazalarda oturarak olmaz, sahaya inmeliler. Özeller daha sonra yavaş yavaş tek haneye indi ama daha katılımcı omalılar. İl gezilerinde en çok şikayet özel bankalardan geliyor. Bazı uygulamalar ticari ahlaka uymuyor. Bu yapılanlar vicdansızlıktır” diye konuştu.

MÜŞTERİLERİNİ ARAYIP TEK HANELİ FAİZ ÖNERİYORLAR

2019'da dengelenme sürecinden başarıyla çıkıldığını, sessiz ve yapısal reformların gerçekleştirilerek düzlüğe çıkıldığını söyleyen Berat Albayrak “Yerel ve millî ekonomiye desteğimiz artarak devam edecek. Kamu bankaları üretim ekonomisini destekliyor. Kâr da ettiler. Özel bankalar sınıfta kaldı. Bu sene entegre olmalarını bekliyoruz. Ticari ahlaka uymalı, sorumluluk almalılar. Hem kredi vermiyor, hem faiz indirmiyor hem de zorluk çıkarıyor. Şimdi de tek haneli faizle kredi vermek için müşterilerini aradıklarını öğreniyoruz. 2020'de banka sıralamasında büyüklükte ilk 3'te kamu bankası olursa şaşırmayın, Ziraat, Halk, Vakıf diğer bankaların da hareketlenmesi lazım” dedi.

GIDADA RİSK BİTECEK

“Yakında tarım ve hayvancılık özelinde değişim getirecek yeni kararlar alınacak. Enflasyonun gıda tarafındaki riskleri kalıcı şekilde ıslah edeceğiz, göreceksiniz bu süreç nasıl çözülecek.”

CİDDİ İYİLEŞME VAR

“Gelinen noktada 2019 itibarıyla özellikle son 6 ayda yaşanan iç ve dış politik dalgalanmalara rağmen stabilizasyon yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tüm bu gelişmeler ışığında ciddi iyileşmeler yaşanmaya başladığını gördük gerek iç gerek dış piyasada, gerek risk primlerinde, gerek referans faizi dediğimiz 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi iyileşme görmeye başladık. 2 yıllık devlet tahvil faizlerinde sadece son 1-2 yılın değil son 3-5 yılın bile altında iyileşmeyi ciddi anlamda görmeye başladık.”

EŞELMOBİLDE MALİYET 15-20 MİLYAR TL

Akaryakıt fiyatları yükseldikçe, vatandaşa yansıtmayıp vergiden karşılama sistemi olarak özetlenebilecek ‘eşelmobil' sisteminin 1,5 yılda bütçeye maliyetinin 15-20 milyar lira olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, 2020'nin ince ayar yılı, değişim ve dönüşümün sektör bazlı yakından takip edildiği bir yıl olacağını söyledi.

TL KAZANDIRDI

“Türkiye ekonomisi Temmuz 2018'den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı ama kurda stabilizasyon sağlandı. Kur, şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi kur olmalı. 2019, enflasyonun dizginlenmesi açısından kritik bir yıldı. 2020 tek honeli enflasyonu gördüğümüz yıl olacak. TL varlıklara güvenenlerin kazandığı bir süreci geride bıraktık. Bütçe disiplini en önemli çıpa olmaya devam edecek. Çılgın büyüme, çılgın küçülme değil, dengeli, disiplinli ve reel büyüme stratejisine evriliyoruz. Türkiye'nin borç stokuna baktığımızda da gerçekten çok ciddi bir marjı var. Gerek hane halkı borç stako, gerek kamu borç stoku, gerekse özel sektör ve bankacılık açısından baktığımızda Türkiye'nin güçlü bir bilanço yapısı var. Bundan sonra da bütçe disiplini ve kamu maliyesi, enflasyon ve fiyat istikrarı gibi bizim için en önemli çıpa olmaya devam edecek.”

Türkiye Gazetesi