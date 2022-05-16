Berat Beran'ın yeni romanı okuyucuyla buluştu

Berat Beran'ın Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan ‘Bedel-Kadim Topraklarda' adlı kitabı, Anadolu topraklarında asırlardır devam eden kan davalarının toplum üzerindeki etkilerini sosyolojik olarak ele alıyor. Romanda, toplumsal baskının ve töre baskısının, kan davasının acımasızca ve inatla sürdürülme çabasına rağmen bütün bunlara direnen ve boyun eğmeyen Seydo'nun örnek alınacak serüveni anlatılıyor.

Doğduğu topraklara olan hayranlığını dile getirdiği şiirler ve öyküler yazan Berat Beran, ilk öykü kitabı olan, çocukluğunu ve eczanesini anlattığı Henek'i yazdı. Henek kitabı çok beğenilince iş hayatıyla beraber yazma serüvenine devam etti. Ardından Henek 2'yi, ilk romanını ve Asmin adında şiir kitabını yayımladı. Sanayici kimliğiyle bilinen Beran, yaşam öyküsüyle ilgi odağı olunca ‘Nenem Babam ve Ben' isimli biyografi kitabı yine Doğan Kitap tarafından yayımlandı.