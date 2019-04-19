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Berat Kandili'nde Çamlıca Camii dolup taştı!

Berat Kandili'nde Çamlıca Camii dolup taştı!
Berat Kandili'nde Çamlıca Camii dolup taştı!

Çamlıca Camii’de Berat Kandili programı dolayısıyla binlerce kişi camiye akın etti.

Berat Kandili'nde Çamlıca Camii dolup taştı! - Tıkla İzle

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan Çamlıca Camii'de Berat Kandili programı düzenlendi. Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program için vatandaşlar akşam namazı öncesinden camiye akın etmeye başladı. Programa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce vatandaş katıldı. 

Akşam namazı ile yatsı namazı arasında camide Kur-an okunup dualar edildi. Programa her yaştan binlerce kişi katılırken, camiyi gezenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.  

Zeki İpek
 

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