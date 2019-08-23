Bergama'daki orman yangını söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Bergama ilçesi Poyracık Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu görevlilere ihbar ederken, ekipler de yangını söndürmek için harekete geçti. Bergama Dikili, Kınık, Aliağa, Soma'dan gelen ekiplerin desteğiyle 6 helikopter ve 30 arazöz ve 100 personel müdahale edilen yangın, ekiplerin 2 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Derya Varol Mercan

