Berko İlaç'tan Dünya Kadınlar Günü'nde duyarlı kutlama

Sosyal sorumluluk alanında yaptığı işlerle adından söz ettiren ve çalışanlarına yönelik etkinliklere önem veren Berko İlaç, her iki alanı birleştirdiği bir proje gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar Günü'nde ‘Bez Çanta Tasarım Atölyesi' düzenleyen şirket, bu vesileyle hem plastik poşet kullanımının azaltılmasına dikkat çekti, hem de dünya kadınlar gününü eğlenceli bir etkinlikle kutladı.

Bez çanta tasarım atölyesinde keyifli vakit geçiren kadın çalışanlar, hem eğlendi hem de doğayla dost bir uygulamada bulunmanın mutluluğunu yaşadı. Tüm kadın çalışanlarına bez çanta hediye ederek ‘doğaya saygılıyız' mesajı veren şirket, aynı zamanda bez çantalarla birlikte dağıttığı QR kodlarla kadın çalışanlarına seçtikleri bir derneğe bağış yapma imkânı tanıdı.