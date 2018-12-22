Beşiktaş, 4 golle dağıldı! | Kasımpaşa - Beşiktaş kaç kaç?

Kasımpaşa - Beşiktaş... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 4-1'lik skorla Kasımpaşa kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Diagne (2), Sadiku ve Pavelka kaydetti. kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise Mustafa Pektemek'ten geldi.

Karşılaşmada her iki takımın birer golü Video Hakem Sistemi (VAR) kontrolünün ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 29'a yükseltti. Beşiktaş ise 26 puanda kaldı.

Mustafa Denizli'den kadroda 2 değişiklik

Beşiktaş maçında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, son lig maçına göre kadroda 2 farklı isme görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Kasımpaşa kadroda fazla değişikliğe gitmedi. Teknik Direktör Mustafa Denizli, ilk 11'de iki farklı isme şans verdi. Deneyimli teknik adam, ligin 16. haftasında Atiker Konyaspor'a karşı Eduok ve Tarkan'a görev vermişti. Denizli, siyah-beyazlılar karşısında ise bu futbolcuların yerine Koita ve Pavelka'ya forma şansı tanıdı.

Siyah-beyazlılar karşısında Kasımpaşa'nın ilk 11'inde Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Josue Sa, Sadiku, Koita, Trezeguet, Pavelka ve Diagne yer aldı.

Dorukhan ilk dakikada sakatlandı

Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, ikinci dakikada Dorukhan'la 1-0 öne geçti. VAR uyarısının ardından gol iptal edilirken, golü atan Dorukhan sakatlanarak oyundan çıktı.

Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda ismi olan Dorukhan Toköz, Kasımpaşa deplasmanında maçın henüz 2. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı sedyeyle terk etti ve yerini Babel'e bıraktı. Mücadelenin hemen başında Lens'in düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Ramazan'dan dönen topu Dorukhan Toköz ağlara gönderdi. Gol pozisyonu sırasında sakatlık yaşayan genç futbolcu, sahayı sedyeyle terk ederken, bu futbolcunun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

2 haftada 2 kez VAR'a takıldı

Maçın hemen başında Ljajic'in kullandığı serbest vuruşu tamamlayarak takımını öne geçiren Dorukhan, bu hafta da VAR'a takıldı. Golün ardından VAR'a başvuran hakem Cüneyt Çakır, pozisyonda elle oynama olduğunu tespit etti ve golü iptal etti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında da Gökhan Gönül'ün pasında sert bir şutla ağları havalandıran Dorukhan, yine VAR'a takılmıştı. Pozisyonun öncesinde ofsayt olması sebebiyle, hakem Halil Umut Meler golü iptal etmişti.

Adriano cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adriano, ikinci yarının ilk maçında Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mücadelenin 42. dakikasında Popov'a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.

Diagne'yi maske sevinçleri yaktı

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, VAR yardımıyla iptal edilen golün sevincinde maske taktığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Diagne, ikinci yarının ilk maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, maçı farklı kazandı ancak golcüsü Diagne'yi kaybetti. 27 yaşındaki futbolcu, maçın 19. dakikasında siyah-beyazlı ağları havalandırdı. Golün ardından maske takarak sevinen başarılı futbolcu, hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Sarı kart sınırına ulaşarak cezalı duruma düşen Senegalli, VAR yardımıyla golünün iptal olmasıyla birlikte de büyük hüzün yaşadı.

Deneyimli oyuncu, ligin 13. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da 3. golü kaydettikten sonra maskeyle sevinmiş ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırılmıştı.

Mbaye Diagne, Beşiktaş maçında 2 gol kaydederek, ligdeki gol sayısını da 20'ye çıkarmış oldu.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı frikiği kullanan Ljajic'in şutunu kaleci Ramazan oyun alanı içine çeldi. Dönen top Dorukhan'ın hamlesiyle ağlara gitti. Ancak gol öncesi top Dorukhan'ın eline çarptığı için VAR kararıyla iptal edildi.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin göğsüyle indirdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası dışında meşin yuvarlağı önünde bulan Sadiku'nun sert vuruşu filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet'in şutunda Karius gole izin vermedi.

19. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasında arka direkte Diagne'nin kafa vuruşu filelere gitse de gol kararı VAR ile iptal edildi.

31.dakikada Diagne'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Koita'nın çaprazdan yaptığı sert vuruş auta çıktı.

40. dakikada sol çaprazda topla buluşan Trezeguet'in sert şutunda Karius, köşeye giden topu kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan Koita'nın ortasında Karius'un uzaklaştırmaya çalıştığı top yine Koita'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ortasında Diagne meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Lens'in sağ kanattan kestiği ortada Mustafa Pektemek'in topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada Karius'un degajında topu kontrol eden ve Ben Youssef'i geçen Babel'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

72. dakikada Eduok'un ceza alanına çevirdiği topla Sadiku buluştu. Sadiku'nun sert şutu üst direkten döndü. Dönen topa hamle yapmak isteyen Diagne, Fatih'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır, VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada topun başına gelen Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

82. dakikada sağ kanattan gerçekleşen atakta Sadiku'nun çevirdiği topta Pavelka'nın gelişine çektiği şut ağlara gitti. 4-1

84. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan'ın ceza sahasına açtığı ortada Güven'nin kafa vuruşunu Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sa (Tarkan dk. 76), Sadiku, Koita (Eduok dk. 63), Pavelka (Hakan dk. 86 ?), Trezeguet, Diagne

Yedekler: Eray, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adriano (Fatih dk. 45+1 ?), Atiba (Güven dk. 81 ?), Dorukhan ? (Babel dk. 5), Medel, Lens, Ljajic, Mustafa

Yedekler: Tolga, Quaresma, Oğuzhan, Gökhan, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Sadiku (dk. 11), Diagne (dk. 45+1 ve 75 pen. ), Pavelka (dk. 83)(Kasımpaşa), Mustafa Pektemek (dk. 52) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Diagne, Pavelka, Eduok (Kasımpaşa), Adriano, Vida, Fatih (Beşiktaş)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

